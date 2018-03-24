Türkmenistan yarın sandık başına gidecek

Türkmenistan Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, seçim yarın yerel saatle 07.00'de başlayıp 19.00'da sona erecek. 125 sandalyelik Meclis için farklı siyasi partilere mensup ve bağımsız 284 aday yarışacak.

Yurt dışındaki vatandaşlar, Türkmenistan'ın yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerinde oy kullanabilecek.

Türkmenistan'da yarın Meclis seçimlerinin yanı sıra il, ilçe ve şehir halk meclisi üyeliği ile "Gengeş" adı verilen yerel yönetim seçimleri yapılacak.

Seçimi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi uluslararası kuruluşların gözlemcileri de izleyecek.