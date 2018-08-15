Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Türkmenistan, İran ile olan doğalgaz anlaşmazlığını tahkime taşıdı

Türkmenistan doğalgaz konusunda İran ile olan anlaşmazlığın görüşmelerle çözülememesi üzerine Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran basınına yansıyan haberlere göre, Türkmenistan hükümeti, İran'la doğalgaz konusundaki anlaşmazlığı Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı.

Türkmenistan "İran'ın 2013'ten beri borcunu ödemediği" gerekçesiyle 1 Ocak 2017'den itibaren İran'a gaz sevkiyatında kısıntıya gitmişti.

Türkmenistan'ın İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde mutabakata varılamaması üzerine İran tarafı, sorunun her iki tarafça kabul edilebilir şekilde çözümü için Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne gidilmesini önermişti. Türkmenistan, İran'ın 1,8 milyar dolar borcu olduğunu öne sürerken, Tahran yönetimi borcun ödendiğini savunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin mart ayında Türkmenistan'a yaptığı ziyaret sonrasında Türkmengaz şirketi, İran'a gaz akışındaki kısıntıyı kaldırmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzaydan gizemli sinyal!

Uzaydan gizemli sinyal!

Dünyanın en garip saç stilleri

Dünyanın en garip saç stilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA