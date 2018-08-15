Türkmenistan, İran ile olan doğalgaz anlaşmazlığını tahkime taşıdı
Türkmenistan doğalgaz konusunda İran ile olan anlaşmazlığın görüşmelerle çözülememesi üzerine Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu.
- AA
İran basınına yansıyan haberlere göre, Türkmenistan hükümeti, İran'la doğalgaz konusundaki anlaşmazlığı Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı.
Türkmenistan "İran'ın 2013'ten beri borcunu ödemediği" gerekçesiyle 1 Ocak 2017'den itibaren İran'a gaz sevkiyatında kısıntıya gitmişti.
Türkmenistan'ın İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde mutabakata varılamaması üzerine İran tarafı, sorunun her iki tarafça kabul edilebilir şekilde çözümü için Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne gidilmesini önermişti. Türkmenistan, İran'ın 1,8 milyar dolar borcu olduğunu öne sürerken, Tahran yönetimi borcun ödendiğini savunuyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin mart ayında Türkmenistan'a yaptığı ziyaret sonrasında Türkmengaz şirketi, İran'a gaz akışındaki kısıntıyı kaldırmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.