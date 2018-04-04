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Türkmenler Kerkük'te yeniden Peşmerge istemiyor

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmenler, Peşmergenin yeniden kente dönmesini istemediklerini belirtti.

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, düzenlediği basın toplantısında, ''Iraklı güçlerin kontrolündeki Kerkük ve çevresindeki güvenliğin tek sorumlusu yine Irak hükümetine bağlı güçlerdir." dedi.

Iraklı güçlerin kontrolündeki Kerkük'ün yanı sıra Altuköprü kasabası ile Dakuk ve Tuzhurmatu ilçelerinde zaman zaman yaşanan güvenlik sorunları bahane edilerek söz konusu bölgelerde güvenliğin sağlanması mevzusuna Peşmergenin dahil edilmesini istemediklerini ifade eden Salihi, ''Güvenlik sorunları bahane edilerek buraya farklı güçlerin yerleştirilmesini reddediyoruz." diye konuştu.

Kerkük'teki her türlü sorunun ancak Kerküklüler arasında çözüleceğine inandığını vurgulayan Salihi, şunları kaydetti:

''Kerkük, Bağdat hükümeti ile Erbil arasında çözülecek bir konu değildir. Kerkük'te olup bitenler ancak kentte yaşayan Türkmen, Arap ve Kürtler arasında barış ve uzlaşı yoluyla çözülecektir.''

Kerkük'e bir kez daha siyasi partilere ait silahlı güçlerin yerleştirilmesini "tehlikeli bir adım" olarak nitelendiren ITC Başkanı Salihi, ''Bu tür adımlar, Kerkük ve bölgede yeni sorun yaratma çabaları anlamına gelir." şeklinde konuştu.

- "Kerkük petrollerinden elde edilen gelirin Erbil banklarında dondurulması haksızlık"

Öte yandan ITC Sözcüsü Ali Mehdi ise Bağdat ile Erbil arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Kerkük petrollerinden elde edilen milyonlarca doların Erbil bankalarında dondurulduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Mehdi, ''Kerkük petrollerinden elde edilen 60 milyon dolarlık gelirin son bir yıldır Erbil banklarında dondurulması bir haksızlık. Kurtarılan bölgelerde imar ve çalışmalar başlatan yerel hükümetin bu paraya en çok şimdi ihtiyacı var." dedi.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

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