Tusk: ABD Başkanı Donald Trump ile G7 Grubu'nun geriye kalanının birço konuda anlaşamadıkları ortada

Tusk ve AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, Kanada'da gerçekleştirilen G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, kolay çözümlenemeyecek konuların ele alınacağına dikkati çeken Tusk, "ABD Başkanı Donald Trump ile G7 grubunun geriye kalanının ticaret, iklim değişimi ve İran nükleer anlaşması konularında anlaşamadıkları ortada." ifadesini kullandı.

Tusk, "Beni en çok kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okunması gerçeği endişelendiriyor. Bu, şaşırtıcı bir şekilde olağan şüpheliler tarafından değil, ana mimarı ve kefili ABD tarafından yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Düzene zarar vermenin hiçbir anlamı olmayacağı konusunda ABD Başkanı Trump'ı ikna etmeye çalışacaklarını anlatan Tusk, "Tüm farklılıklara rağmen, bizi birleştiren konular ayıranlardan daha fazla." diye konuştu. Tusk, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yle ilk görüşmesi bugün yaptığını, İtalya'nın G7 toplantısında ele alınacak bütün konularda Avrupa'yla aynı pozisyonda olacağını ifade etti.

Juncker de ticaret konusunda, "Durumlar ve pozisyonlar oldukça net. ABD Başkanı Trump ülkesine adil davranılmadığını, biz ise durumun adil olduğunu düşünüyoruz." dedi.

AB ve ABD arasında çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri konusunda yaşanan anlaşmazlıkla ilgili Juncker, "Tehdit altında müzakere etmek istemiyoruz. Vergilerden daimi muafiyet talep ettik ama ABD Başkanı farklı karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın, Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlandı.