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Tutukluları infaz edip DEAŞ militanı olarak gösterdiler

Mısır Mükemmilin kanalının ortaya çıkardığı görüntülerde bir grup Mısır askerinin Sina'da hapiste bulunan bir grup genci boş bir arazide infaz ederek yanlarına silah koyduğu görüntülendi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Aralarında çocuklarında bulunduğu tutukluların gözleri kapalı bir şekilde boş bir araziye getirilerek infaz edilmesi İnsan Hakları Örgütlerini harekete geçirdi.
 
Mükemmilin kanalının ortaya çıkardığı görüntülerde, Mısır Ordusu askerleri tutukluları boş bir arazide infaz ettikten sonra yanlarına silah koyarak fotoğraflarını çekiyor. Çekilen fotoğraflar Mısır Ordu sözcüsünün resmi sayfasından yayınlanarak DEAŞ militanlarının öldürüldüğü belirtiliyor.
 
Konuyla alakalı konuşan  Mısırlı araştırmacı ve avukat Ahmet Mufreh, "Çıkarılan görüntüler insan haklarının nasıl ihlal edildiğini ortaya koyuyor" dedi.

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