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Tuvalete atılmış iki Kur'an-ı Kerim bulundu

ABD'nin Dallas kentinde, Texas Üniversitesi yerleşkesinde tuvalete atılmış iki Kur'an-ı Kerim bulundu.

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ABD medyasında yer alan haberlere göre, üniversitenin öğrenci birliği binasındaki erkekler tuvaletine iki Kur'an-ı Kerim atıldı.

Polis Şefi Larry Zacharias, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve failin bulunması için güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye alındığını bildirdi.

Söz konusu Kur'an-ı Kerimlerin binanın giriş katındaki farklı inançlara ait kutsal kitapların bulunduğu ibadet odasından alındığını düşündüklerini belirten Zacharias, yaptıkları araştırmada odadaki Kur'an-ı Kerimlerin yerinde olduğunu belirlediklerini sözlerine ekledi.

Texas Üniversitesinin dini ve etnik çeşitliliğe sahip bir okul olduğu değerlendirmesinde bulunan kampüs polisi ise yaşanan gelişme karşısında şoke olduklarını kaydetti.

- "Son derece üzücü ve rahatsız edici"

Üniversitenin Müslüman Öğrenciler Birliği Başkanı Mohammad Syed de olayın "son derece üzücü ve rahatsız edici" olduğunu vurguladı.

Farklı din ve ırklardan öğrencilerin bulunması, kapsayıcı ve samimi bir ortamı olması dolayısıyla bu üniversiteyi tercih ettiğini aktaran Syed, bu yerleşkede böyle bir olayın gerçekleşmesinin kendisini şaşırttığını ifade etti.

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