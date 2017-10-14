Tuzhurmatu'da Peşmerge ve Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı

Salahaddin Vali Yardımcısı Muhammed Abdulvahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri arasında silahlı çatışmanın Tuzhurmatu ilçe merkezinde başladığını ifade etti.

Abdulvahid, Dedegarib Camisi yakınına yerleştirilen bombanın polis güçleri tarafından etkisiz hale getirilmesi sırasında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını kaydetti.

Polislere ateş açanların olay yerinden uzaklaşmasından sonra, ilçe merkezinde tansiyonun yükseldildiğini belirten Abdulvahid, Haşdi Şabi güçlerinin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) parti merkezine ateş açtığını iddia ederek, çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Çatışmaların devam ettiği belirtilirken ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor.