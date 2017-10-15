Tuzhurmatu’da PKK provokasyonu

Irak’ta Bağdat yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin Kerkük’e ilerlemesinin ardından gerginliğin yükseldiği kente PKK’lı teröristleri getiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), önceki gece tehlikeli bir provokasyona girişti. PKK’lı teröristler, Kerkük’e yakın Tuzhurmatu’da Türkmenlerin yaşadığı yerleşim merkezlere ateş açtı. Irak güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle bölgede çatışma çıkarken, Peşmerge güçleri de Türkmen semtlerine havan topu ile saldırdı. Can kaybının yaşanmadı saldırıların ardından PKK’lı teröristlerin Peşmerge’nin yardımıyla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Çatışmaların savaşa evrilmesinden korkan Tuzhurmatu Kaymakamı Şelal Abdul, Iraklı askerler ile telefon trafiği yürüterek karşılık ateşkes ilan edilmesini sağladı. Konu hakkında DHA’ya konuşan Irak Türkmen Cephesi yetkilisi Haşim Muhtaroğlu, PKK’lıların Tuzhurmatu’da yola mayın döşerken fark edildiğini ve çatışmanın bu şekilde yaşandığını ifade etti. Teröristlerin 3 gün önce ilçenin duvarlarına “Öcalan” yazdığını belirten Muhtaroğlu, “PKK terör örgütü Tuzhurmatu’da rahat bir biçimde hareket edip, ilçedeki Kürtlerle Türkmenler arasına savaş istiyor” dedi.

İBADİ EMRİ VERDİ

Öte yandan, Irak medyasına konuşan bir asker, Başbakan Haydar İbadi’nin Kerkük’e saldırı için hazırlık talimatı verdiğini bildirdi ve “Şu an bütün güçler teyakkuzda. Emir geldiği an saldırıya geçilecek, tartışmalı bölgelere yayılacağız” dedi.