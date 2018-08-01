Tuzhurmatu'ya 15 yıl aradan sonra Türkmen kaymakam atandı

Irak'ta Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesinde, 15 yıl aradan sonra Türkmen bir kaymakam göreve başladı.

Tuzhurmatu'da göreve gelmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen yeni Kaymakam Hasan Zeynel Abidin, öncelikli işinin ilçede etnik ve mezhebi unsurlar arasındaki barış ile birlikte yaşamı sağlamak olduğunu ifade etti.

Yıllardır ilçedeki terör saldırıları ve siyasi taraflar arasındaki çekişme nedeniyle ilçe sakinlerinde büyük yıpranmaların meydana geldiğini dile getiren Zeynel Abidin, ''İlçeye yeniden huzur, istikrar ve umut getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.'' diye konuştu.

İstikrarın ve yeniden imarın temelini oluşturan güvenlik durumuna büyük önem vereceklerini de söyleyen Zeynel Abidin, ilçede güvenliğin, Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin kontrolüne geçmesinden sonra istikrarlı hale geldiğini kaydetti.

Salahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında yer alan Tuzhurmatu'da, Türkmenlerin yanı sıra Kürt ve Araplar da ikamet ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014 tarihinde Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden bir yıl sonra, 2015'te Tuzhurmatu ilçesinde Haşdi Şabi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri arasında silahlı çatışma patlak vermişti.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, 16 Ekim 2017 tarihinde, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerde operasyon düzenlemesi sonucu, Peşmerge Tuzhurmatu'dan çekilmişti.

Tuzhurmatu'da, 2003'ten beri kaymakamlık makamı Türkmenlerin itirazına rağmen Kürtlerin elindeydi.