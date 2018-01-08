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Tuzhurmatu'ya havan saldırısı: 6 sivil yaralandı

Irak'ın Salahaddin iline bağlı ve Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesine havan saldırısı düzenlendiği, 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

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Tuzhurmatu İlçe Meclisi Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tuzhurmatu ilçesinin çeşitli semtlerine havan mermilerinin düşmesi sonucu 6 sivil yaralandı. Can kaybı yok ama evlerde büyük hasarlar oluştu." dedi.

Hüseyni, son iki ayda ilçenin zaman zaman havan mermisi saldırısına maruz kaldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"İlçenin güneydoğusunda bazı ayrılıkçı silahlı grupların bulunması sivil halkı tehdit etmeye devam ediyor. Bu saldırıların önlenmesi için merkezi hükümetin bölgede operasyon yapması gerekiyor.''

- Devlet kurumları tatil edildi

Saldırıda ilçe merkezindeki bazı devlet binalarının da hedef alındığını kaydeden Hüseyni, can kayıplarını önlemek amacıyla, olayın ardından ilçedeki tüm devlet kurumlarında bir günlük tatil ilan edildiğini dile getirdi.

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