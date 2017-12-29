Twitter, Filistinli Ahed al Tamimi'nin hesabını sildi
Twitter, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin hesabını sildi.
- İHA
Twitter, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin hesabını şiddet içerikleri yer aldığı gerekçesiyle sildi. Öte yandan Tamimi'nin destekçileri de dayanışmalarına devam etmek için başka bir hesap açtı.
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