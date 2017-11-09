Twitter, 'mavi tik' hizmetini durdurdu

<p data-flex-order='1'> Dorsey, yaptığı açıklamada 'Onaylı hesaplarla ilgili ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle bir süre bu hizmeti veremeyeceğiz.' açıklamasını yaptı.</p> <p data-flex-order='1'> <strong>AYRINTILAR GELİYOR...</strong></p> <p data-flex-order='0'> <strong>KAYNAK: Reuters</strong></p>
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