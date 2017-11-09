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Twitter, 'mavi tik' hizmetini durdurdu

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Twitter üzerinden onaylı hesap yani mavi tık alım sürecini durdurduklarını açıkladı.

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Dorsey, yaptığı açıklamada 'Onaylı hesaplarla ilgili ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle bir süre bu hizmeti veremeyeceğiz.' açıklamasını yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...

KAYNAK: Reuters

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