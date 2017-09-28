Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Twitter Rusya ile ilgili ABD Senatosuna rapor verecek

Sosyal paylaşım ağı Twitter yetkililerinin, Rusya'nın geçen yıl ABD'deki başkanlık seçimine Twitter üzerinden müdahale ettiği iddialarına ilişkin Senatonun İstihbarat Komitesi üyelerine bilgi vereceği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Twitter yetkilileri, İstihbarat Komitesi üyeleri ile bugün bir araya geleceği basına kapalı toplantıda, Rusya'nın Twitter'ı "ABD başkanlık seçimine müdahale iddialarına ilişkin" konuşacak.

İstihbarat Komitesi üyeleri daha önce sosyal medya ağlarından Facebook'un yetkilileriyle de görüşmüştü. Facebook yetkilileri, Rusya bağlantılı hesapların ABD'deki başkanlık seçimi kampanyaları süresince kendilerinden 100 bin dolar tutarında reklam satın aldığını açıklamıştı.

Facebook ve Twitter ile Google'ın ana firması olan Alphabet'in 1 Kasım'da basına açık bir toplantıda İstihbarat Komitesi üyelerinin karşısına çıkması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadın sürücü, trafikte tartıştığı erkek sürücüye plakayla saldırdı

Kadın sürücü, trafikte tartıştığı erkek sürücüye plakayla saldırdı

Rize’de şiddetli yağış can aldı

Rize’de şiddetli yağış can aldı

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek? İşte marka marka sıralı liste...

Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek? İşte marka marka sıralı liste...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA