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Uber, Atina'da faaliyetlerini durduracak

Uber, mobil seyahat uygulamalarına ilişkin yeni düzenleme sonrasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

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Uber, Yunanistan'da yasal yönetmeliklerde yapılan yeni değişikliklerin hizmetlerini etkileyen hükümlere sahip olduğunu belirterek, bu yeni çerçevede 10 Nisan'dan itibaren UberX'in faaliyetlerini durdurma kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, önümüzdeki süreçte Uber'in yeni durumu ve mevzuatı değerlendireceği, uygun bir çözüm bulmaya çalışacağı kaydedildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2014'te "Ubertaxi" ile piyasaya giren ve son 2,5 yıldır "UberX" ile hizmet veren firma, özellikle geçen yıl popülaritesini artırmasıyla taksicilerin tepkisini toplamaya başlamıştı.

Atina'da sıklıkla Uber karşıtı grev ve gösteriler yaşanmıştı.Taksiciler, Uber'in faaliyetlerine son vermesini talep ederken, özellikle turizm sezonunda grevleri artırma tehdidinde bulunmuştu.

Geçen günlerde, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından getirilen Karayolları Trafik Kuralları ile ilgili kanun tasarısı kapsamında Uber ve ülkede popüler olarak hizmet veren Beat gibi mobil seyahat uygulamalarına ilişkin düzenlemeler, Yunanistan Meclisi tarafından oylanarak yasalaştırıldı. Böylece, Uber'e ilişkin Yunanistan'da ilk kez düzenleme getirildi.

Söz konusu düzenlemeye göre, Uber ve benzeri uygulamaların, yetkili makama 1000 avroluk harç bedeli ödeyerek lisans alması zorunlu tutuluyor.

Ayrıca, artık bu tür firmaların yasal temsilci göstermesi ve bununla birlikte bir ofis açması ön koşulu getirildi. Taksi hizmeti veren bu uygulamaların gelirlerini ülke yasalarına göre vergilendirilmesi ve çalışanlarıyla yaptıkları sözleşmeleri Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı birime ibraz etmesi şart koşuldu. Yasaya göre artık, lisanssız araçların yakalanması halinde 5 bin avro, tekrarında ise iki katı ceza öngörülüyor.

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