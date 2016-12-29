Uçağın düşmesine ilişkin Rusya'dan açıklama: Terör saldırısı ihtimali soruşturma dışında tutulmuyor

Rusya hükümeti tarafından oluşturulan, Sokolov'un başkanlık ettiği komisyon, soruşturmada elde edilen ilk verileri Moskova'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Sokolov, Karadeniz'de yürütülen arama çalışmalarında ana safhanın tamamladığı bilgisini vererek, bu zamana kadar 19 cesede, 13'ü büyük olmak üzere 2 binin üzerinde uçak parçasına ulaşıldığını ifade etti.

Uçağın Karadeniz'e çakıldıktan sonra tamamen parçalandığını belirten Sokolov, çalışmaların farklı şekillerde yürütüleceğini,18 geminin bölgede arama çalışmalarına devam edeceğini, teknik ekibin denizden çıkan kara kutu ve uçak parçalarını inceleyerek kazanın nedenini belirleyeceğini söyledi. Adli tıp kurumunun da gerekli DNA analizlerini yaparak cesetlerin kimliğini tespit edeceği belirtildi.

Komisyonda yer alan Savunma Bakanlığı yetkilisi Sergey Baynetov, uçağın düşme nedenine ilişkin kesin sonuçların en az 30 gün sonra elde edilebileceğini ifade etti.

Baynetov, Tu-154 tipi uçaklarda sadece 2 kara kutunun yer aldığını belirterek, düşen uçaktaki her iki kara kutunun bulunduğunu ve şu anda gerekli çalışmaların yapıldığını anlattı.

Uçağın düşme nedeniyle ilgili 7-8 senaryo üzerinde durduklarını dile getiren Baynetov, "Uçakta bir patlama olmadı. Ancak terör saldırısı farklı yollarla da yapılabilir. Bu ihtimali soruşturma dışında tutmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayterov, Tu-154'ün düşene kadarki uçuş süresinin yaklaşık 70 saniye, yüksekliğinin 250 metre ve hızının saatte 360-370 kilometre olarak tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığından bir yetkili de bir ay içinde tüm DNA ve kimlik teşhis işlemlerinin tamamlanacağını kaydetti.

Yetkililer ayrıca kaza nedenine ilişkin ilk resmi sonuçlar açıklanana kadar Tu-154'lerin uçuşlarının durdurulduğunu belirtti.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.