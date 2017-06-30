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Kaliforniya'da uçak otoyola düştü

Kaliforniya'da havalandıktan sonra arızalanan uçak otoyola düştü. 2 kişi yaralandı.

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Kaliforniya'da küçük bir uçak otobana düştü. Sürücülerin şaşkınlık içinde kaldığı kazaya itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Meydana gelen kazayı uçaktaki iki kişi şans eseri yaralanarak atlattı. İtfaiye şefi Larry Kurtz, kazanın yerel saatle 9:30'da John Wayne Havaalanı yakınlarında bulunan otoyola düştüğünü söyledi.

Kazada yaralanan iki kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapalı kaldı. 

İşte şoke eden kazanın meydana geldiği o anlar:

 

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