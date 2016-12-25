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Uçakta rahatsızlanan çocuk yolcu hayatını kaybetti

Toronto-Londra seferini yapan yolcu uçağında rahatsızlanan 10 yaşındaki kız çocuğu öldü

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Kanada havayolları şirketi Air Canada'nın Toronto-Londra seferini yapan yolcu uçağında, 10 yaşındaki kız çocuğunun öldüğü bildirildi.

Air Canada'dan yapılan açıklamada, dün gece Londra'ya gitmek üzere Toronto'dan havalanan Boeing 787 tipi AC868 sefer sayılı yolcu uçağında, 10 yaşındaki bir kız yolcunun rahatsızlandığı belirtildi.

Kabin görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı kız çocuğuna, yolcular arasında bulunan bir doktor ve hemşirenin de müdahalede bulunduğu kaydedilirken, ismi, milliyeti ve ölüm nedeni açıklanmayan çocuğun kurtarılamadığı ifade edildi.

Yaşanan gelişme üzerine uçak, İrlanda'nın Shannon kentindeki havalimanına acil iniş yaptı.

Uçağın havalimanına inmesinin ardından yolcuyu kontrol eden tıbbi makamlar da çocuğun öldüğünü teyit etti.

Uçak daha sonra Londra'ya gitmek üzere yeniden havalandı.

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