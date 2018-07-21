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Uçan balina Airbus Beluga XL ilk uçuşunu yaptı

Avrupalı havacılık devi Airbus, balinaya benzer yeni devasa uçağını daha önceden kamuoyu ile tanıştırmıştı. 'Gökyüzünde bir balina' olarak anılan ve Beluga XL adı verilen uçak, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

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Airbus Beluga XL, bu zamana kadar görünen en büyük nakliye uçaklarından biri. Dev uçak 10 kişilik mürettebatıyla Fransa'nın Toulouse kentinde gerçekleştirdiği ilk uçuşunu yaptı ve resmen hizmete girdi. BelugaXL'ın ilk uçuşunu 10 bin kişi izledi.

Uçağa hem büyüklüğü hem de şekli nedeniyle "gökyüzündeki balina" deniyor. Büyük uçak parçalarının taşınması için tasarlanan gökyüzündeki balina, diğer Beluga uçaklarına göre yüzde 30 daha fazla hacim kapasitesine sahip. 125 tonluk ağırlığı ve 53 tonluk yük taşıma kapasitesi ile Beluga XL, lakabının hakkını veriyor. 63 metre uzunluğundaki uçağın yüksekliği 18.9 metre yani 6-7 katlı bir ev gibi. Dev uçağın kanat genişliği ise 60.3 metre.

Diğer Beluga uçaklarına göre 6 metre uzun, 1 metre geniş olması gökyüzündeki balinaya ekstra geniş gövdeli A350 uçağının iki kanadını aynı anda taşıyabilme imkanı sağlıyor.

(CNNTürk)

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