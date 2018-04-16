Üçlü ittifaktan Cenevre baskısı
Suriye’de boş üsleri bombalayarak Esad’a kimyasal vahşetin cezasını kesen ABD, İngiltere ve Fransa, rotayı siyasi müzakereye kırdı. Üç ülkenin BM temsilcisi rejimin Cenevre barış sürecine dönmesi için Güvenlik Konseyi’ne tasarı sundu.
OPERASYON BİTTİ, SIRA MÜZAKEREDE
Esad’ın Duma’da çoğu çocuk 80 sivili kimyasal silahla katletmesine rejimin boş askeri merkezlerini bombalayarak cevap veren ABD, İngiltere ve Fransa siyasi müzakere için düğmeye bastı. Üçlü ittifakın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Cenevre görüşmelerine yeniden başlanması amacıyla bir tasarı sunduğu bildirildi. Londra yönetimi müzakere adına Esad’a baskı yapacaklarını duyururken, Rus yetkililer de Beyaz Saray’ın konuyu Kremlin’le istişare etmek istediğini duyurdu.
İYİ NİYET TALEBİ
Fransız La Libération gazetesinin haberine göre, cumartesi sabah karşı rejimin askeri merkezlerine operasyon düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’nin geleceğine ilişkin müzakerelerin başlaması adına BMGK nezdinde yeni bir girişim başlattı. Üç ülkenin BM temsilcilerinin sunduğu tasarıda Şam yönetiminden ön koşulsuz olarak Cenevre barış görüşmelerine ‘iyi niyetli ve yapıcı’ katılması talep edildi. Metinde ayrıca, Duma’daki kimyasal saldırıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve ateşkesin yürürlüğe sokulması maddeleri de yer aldı. Tasarının ne zaman oylanacağı belirtilmezken, müzakerelerin bugün BMGK’da başlayacağı kaydedildi.
BASKI SÜRECEK
İran’ın taraf olarak yer almadığı ve bir süredir rejim tarafından sabote edilen Cenevre barış görüşmelerinin devamına ilişkin bir mesaj da Londra yönetiminden geldi. BBC’ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, müzakere masasına gelene kadar Esad’a baskıyı sürdüreceklerini söyledi. “Şu anda başka bir saldırı için masada bir öneri yok. Şükürler olsun ki Esad rejimi, bir başka kimyasal silah saldırısı yapacak kadar aptal değil” diyen Johnson, ülkesinin müttefikleriyle sonraki seçenekler üzerinde çalıştığını dile getirdi. Üçlü ittifakın girişimi Moskova cephesi tarafından da doğrulandı. İnterfaks ajansına bilgi veren Rus Dışişleri yetkilisi, Beyaz Saray’ın Kremlin ile Suriye’nin geleceğine ilişkin diyalog kurmak istediğini ifade etti.
Trump harekatı köpürtmeyen medyaya kızgın
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’ye gerçekleştirdiği operasyonun medyada gerektiği ilgiyi görmemesinden rahatsız oldu. Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Suriye baskını öylesine harika, öyle isabetli biçimde gerçekleştirildi ki, yalan haber medyasının çamur atmasının tek yolu, benim ‘Görev tamamlanmıştır’ ifadesini kullanmam oldu. Bunun üzerine atlayacaklarını biliyordum” dedi. New York Times ile Washington Post gazeteleri, Başkan’ın George W. Bush gibi ‘Görev tamamlandı’ ifadesini kullanmasını eleştirmiş ve “Görev tam olarak neydi ki?” diye sormuştu.
İran ve Rusya Deyr ez-Zor’da cevap verecek
Fransa, İngiltere ve ABD’nin Esad rejiminin askeri merkezlerine yönelik saldırısının ardından İran ile Rusya’nın koalisyona askeri bir yanıt vermeye hazırlandığı iddia edildi. İsrailli Debka ajansının haberine göre, Şam ve Humus çevresindeki noktaları hedef alan üçlü ittifaka karşı Tahran destekli Hizbullah milisleri ve Rus askerleri Deyr ez-Zor yakınlarına güç sevk etti. Takviye ile birlikte rejim milislerinin terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Konoko gaz tesisleri ve Umar petrol rafinerililerine harekat düzenleyeceği belirtildi.
Boş üsleri bombalanan Esad’ın keyfi yerinde
ABD, Fransa ve İngiltere’nin dün Suriye’de bir dizi noktaya hava saldırıları düzenlemesinin ardından, dün Rus milletvekillerinden oluşan bir heyet Şam’ı ziyaret etti. Heyet, rejimin lideri katil Beşar Esad ile görüşmelerinin ardından Rus devlet ajansı Interfax’a açıklama yaptı. Heyetteki vekillerden biri, görüşmenin yapıcı geçtiğini ve ‘Esad’ın keyfinin yerinde olduğunu’ söyledi. Rejim liderinin Rusya’yı ziyaret etmesi yönündeki daveti kabul ettiği kaydedilirken, görüşmede, Esad’ın bombardımanı ‘bir saldırganlık eylemi’ diye nitelediği ifade edildi. Esad’ın toplantıda ayrıca, Sovyet döneminden kalma hava savunma sistemlerini övdüğü de vurgulandı.
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