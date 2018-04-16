Üçlü ittifaktan Cenevre baskısı

OPERASYON BİTTİ, SIRA MÜZAKEREDE

Esad’ın Duma’da çoğu çocuk 80 sivili kimyasal silahla katletmesine rejimin boş askeri merkezlerini bombalayarak cevap veren ABD, İngiltere ve Fransa siyasi müzakere için düğmeye bastı. Üçlü ittifakın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Cenevre görüşmelerine yeniden başlanması amacıyla bir tasarı sunduğu bildirildi. Londra yönetimi müzakere adına Esad’a baskı yapacaklarını duyururken, Rus yetkililer de Beyaz Saray’ın konuyu Kremlin’le istişare etmek istediğini duyurdu.

İYİ NİYET TALEBİ

Fransız La Libération gazetesinin haberine göre, cumartesi sabah karşı rejimin askeri merkezlerine operasyon düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’nin geleceğine ilişkin müzakerelerin başlaması adına BMGK nezdinde yeni bir girişim başlattı. Üç ülkenin BM temsilcilerinin sunduğu tasarıda Şam yönetiminden ön koşulsuz olarak Cenevre barış görüşmelerine ‘iyi niyetli ve yapıcı’ katılması talep edildi. Metinde ayrıca, Duma’daki kimyasal saldırıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve ateşkesin yürürlüğe sokulması maddeleri de yer aldı. Tasarının ne zaman oylanacağı belirtilmezken, müzakerelerin bugün BMGK’da başlayacağı kaydedildi.

BASKI SÜRECEK

İran’ın taraf olarak yer almadığı ve bir süredir rejim tarafından sabote edilen Cenevre barış görüşmelerinin devamına ilişkin bir mesaj da Londra yönetiminden geldi. BBC’ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, müzakere masasına gelene kadar Esad’a baskıyı sürdüreceklerini söyledi. “Şu anda başka bir saldırı için masada bir öneri yok. Şükürler olsun ki Esad rejimi, bir başka kimyasal silah saldırısı yapacak kadar aptal değil” diyen Johnson, ülkesinin müttefikleriyle sonraki seçenekler üzerinde çalıştığını dile getirdi. Üçlü ittifakın girişimi Moskova cephesi tarafından da doğrulandı. İnterfaks ajansına bilgi veren Rus Dışişleri yetkilisi, Beyaz Saray’ın Kremlin ile Suriye’nin geleceğine ilişkin diyalog kurmak istediğini ifade etti.