Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Burundi'de devlet destekli işlendiği iddia edilen suçlar hakkında soruşturma başlattı.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Burundi tarafından desteklendiği iddia edilen cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçlar hakkında mahkemece soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, mahkeme hakimlerinin savcılar tarafından elde edilen delilleri araştırdığı vurgulanarak, söz konusu ülkede 26 Nisan 2015'ten itibaren işlenen suçların muhtemelen polis ve devlet yetkilileri tarafından yapıldığına dair makul temel bulguların bulunmasının soruşturmanın başlatılmasına yeterli olduğu kaydedildi.

Orta Afrika ülkesi Burundi, Roma Anlaşması ile kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf olup anlaşmadan çekilen ilk ülke olmuştu.

UCM sözcüsü Fadi El Sözcü Abdallah, ülkenin anlaşmadan çekilmesinin UCM savcılığının ülkede 2015 yılından bu yana devam eden siyasi çatışmalar hakkında halen sürdürdüğü ön soruşturmayı etkilemeyeceğini belirtmişti. Ön soruşturma Nisan 2016'da başlatılmıştı.

Burundi, mahkemenin yargılamalarında Afrika kıtasına orantısız olarak odaklandığı gerekçesiyle Roma Anlaşması'ndan ayrılma girişiminde bulunan üç Afrika ülkesinden biriydi. Güney Afrika'nın çekilme kararı bu yıl mart ayında meclis tarafından reddedilmiş, Gambiya'dan ise iktidara gelen yeni hükümet çekilme kararını geri almıştı.