Uganda'da ordu parlamentoyu bastı

Uganda Parlamentosunda milletvekilleri, uzun süredir görev yapan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin iktidarda kalmaya devam etmesini engelleyen anayasal yaş sınırını kaldıran bir yasa tasarısını tartışıyorlardı. Askerlerin parlamentoya girmesiyle görüşmeler yarıda kesildi. Görgü tanığı milletvekili Gaffa Mbwatekamwa, "Bir sürü asker vardı, hepsini gördüm" dedi.

Uganda Anayasası Cumhurbaşkanı seçilme yaşını 75 ile sınırlıyor. Bu durumda, 73 yaşındaki Museveni 2021'deki seçimlere katılamıyor. Museveni'nin 31 yıldır yönettiği petrol zengini Afrika ülkesi Uganda'da halkın yolsuzluk ve hak ihlalleri yüzünden öfkeli olduğu belirtilirken, muhalefet, kilise liderleri ve iktidar partisinin bazı üyelerinin ise yapılacak anayasal değişikliğe karşı olduğu bildirildi.