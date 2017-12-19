Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Uganda'da ordu parlamentoyu bastı

Uganda Parlamentosunda cumhurbaşkanlığı yasasının uzatılmasına dair oturum yapılırken askerlerin parlamentoya girdiği belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uganda Parlamentosunda milletvekilleri, uzun süredir görev yapan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin iktidarda kalmaya devam etmesini engelleyen anayasal yaş sınırını kaldıran bir yasa tasarısını tartışıyorlardı. Askerlerin parlamentoya girmesiyle görüşmeler yarıda kesildi. Görgü tanığı milletvekili Gaffa Mbwatekamwa, "Bir sürü asker vardı, hepsini gördüm" dedi.
 
Uganda Anayasası Cumhurbaşkanı seçilme yaşını 75 ile sınırlıyor. Bu durumda, 73 yaşındaki Museveni 2021'deki seçimlere katılamıyor. Museveni'nin 31 yıldır yönettiği petrol zengini Afrika ülkesi Uganda'da halkın yolsuzluk ve hak ihlalleri yüzünden öfkeli olduğu belirtilirken, muhalefet, kilise liderleri ve iktidar partisinin bazı üyelerinin ise yapılacak anayasal değişikliğe karşı olduğu bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Çapkın ve Mutlu davasında karar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA