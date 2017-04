Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin Gürcistan'da

Klimkin, Gürcistan ziyaretinin ikinci gününde, işgal altındaki Güney Osetya'nın sözde sınır hattını ziyaret etti. Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ile Tiflis hükümetinin kontrolündeki bölge arasında işgal hattında, Rus askerlerinin çektiği tel örgü yakınında Khurvaleti köyünde yaşayanlarla bir araya geldi.

Klimkin burada Davit Vanişvili adlı Gürcü vatandaşıyla sohbet etti. Vanişvili, Ukrayna Dışişleri Bakanına işgal altındaki topraklarda Rus askerinin yasa dışı faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu sohbetin ardından açıklama yapan Klimkin, Gürcistan ve Ukrayna'nın, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon gibi ortak hedeflerinin bulunduğunu, aynı zamanda toprak bütünlüğü açısından benzer sorunlar yaşadıklarını belirterek, bu sorunların çözümü için birlikte hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Rusya'nın hem Gürcistan hem de Ukrayna topraklarını işgal etiğini ifade eden Klimkin, "Tüm bunların yerinde görmek çok ağır bir duygu. Rusya işgali altındaki Donbass'ta hissettiklerimin aynısını burada da hissettim." ifadesini kullandı.

Klimkin, Ukrayna'da çıkan çatışmalarda her gün ölenlerin olduğu bilgisi vererek, "Topraklarımız işgal edildi. Maalesef Ukrayna'da her gün ateş açıyorlar, insanlar, kahramanlarımız ölüyor. Rusya'nın saldırganlığına karşı, Gürcistan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden her bir kişiye dayanışma, saygı ve derin üzüntümü ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri bakanı, iki ülke arasında hem siyasi hem de toplumsal bağlantıların ileriye taşıması için yakın işbirliğine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Klimkin, bugün Gürcistan Ortodosk Kilisesi Partiği 2. İlia ile bir araya geldikten sonra Tiflis'ten ayrılacak.