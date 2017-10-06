Ukrayna Parlamentosu'nda olaylı tasarının oylamasında kavga çıktı

Ukrayna Parlamentosu, Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetim ilan ettiği Donbas'ın yeniden ülkeye entegrasyonunu içeren tasarıyı kabul etti.

Parlamento genel kurulunda "Donbas'ın yeniden entegrasyonu" yasa tasarısı 233 milletvekilinin oyu ile kabul edildi.

Genel kurul salonunda tasarı ile ilgili görüşmeler sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga yaşandı.

Kabul edilen yasada, Rusya Federasyonu "saldırgan devlet" olarak tanımlarken, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rusya'nın yasal olarak bulunmadığı ve hiçbir toprak hakkına sahip olmadığı vurgulanıyor.

Rus askeri birliklerinin yanı sıra, silahlı Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimin uluslararası hukuk kurallarına karşı çıktığı ve bütün faaliyetlerinin de geçersiz olduğu kaydedilen yasaya göre, bölgedeki silahlı operasyonların kontrolünü sağlayacak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi kurulacak.

Ayrıca yasaya göre, Donbas'ta hükümet kontrolü dışındaki topraklardaki hak ihlallerinden Ukrayna sorumlu olmayacak.

Tasarının görüşüldüğü esnada Parlamento etrafında sıkı güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri ile düzenlemeye karşı çıkan bazı muhalif gruplar arasında arbede yaşandı.

Donbas'ın yeniden entegrasyonuna ilişkin tasarı dün akşam Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun önerisi olarak gelmiş ancak genel kurulda yaşanan arbede nedeniyle oylama bugüne ertelenmişti.