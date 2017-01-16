Ukrayna, Rusya’ya karşı Lahey’de dava açacak

Devlet Başkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Poroşenko, Rusya’nın BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi ve Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında dava açılması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Poroşenko, “Üç yıldır Rusya Federasyonu kaba bir şekilde uluslararası yasaları ihlal ediyor, üç yıldır yasadışı ilhak ettiği Kırım’da ve ülkemizin doğusunda işgal ettiği Donbas’ta bulunuyor, orada yok etme ve ırk ayrımcılığı politikalarını gerçekleştiriyor.” değerlendirmesi yaptı.

Üç yıl boyunca Rus askerlerinin pek çok terör saldırısı gerçekleştirmesinden dolayı yüzbinlerce masum insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Poroşenko, yaklaşık 1 milyon 700 bin Ukraynalının geçici olarak yerinden edildiğini hatırlattı. Poroşenko, “Kırım ve Donbas’ta kalanlar ise zulüm ve işkence altında. Kırım Tatar Milli Meclisinin faaliyetleri yasaklandı ve cezasız kalamayacak diğer bazı suçlar işleniyor.” ifadesini kullandı.

Bütün bu süre içerisinde Ukrayna’nın uluslararası hukuk kurallarının dışına çıkmadan Rusya’nın saldırganlığına cevap verdiğini kaydeden Poroşenko, Uluslararası Adalet Divanında Rusya’ya karşı dava hazırlığının sona erdiğini belirtti. Poroşenko, bugüne kadar terörizmin finansmanın engellenmesine dair sözleşmenin ihlaline ilişkin Rusya’ya 45 nota gönderdiklerini, her türlü ırk ayrımcılığının engellenmesine dair sözleşmenin ihlali için ise 20 nota gönderdiklerini bildirdi.

Rusya’nın ihlalleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanında dava açılması için Dışişleri Bakanlığına talimat veren Poroşenko, “Rusya saldırganlığının bedelini ödemek zorundadır.” ifadesini kullandı.