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Ukrayna: Türkiye, Donbass'taki BM'nin barış gücü misyonuna katılmaya hazır

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Birlemiş Milletler'in (BM) bir barış gücü misyonu oluşturulması halinde, Türkiye'nin, bu misyona katılmaya hazır olduğu belirtildi.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan, Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, Türk tarafının Donbass'ta bir BM barış gücü oluşturulmasını desteklediği ve bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin barış gücüne katılmaya hazır olduğunu aktardığı kaydedildi.
 
Açıklamada Poroşenko'nun ayrıca, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlık yanlısı güçler ile ordunun 2014'ten beri çatıştığı Donbass bölgesindeki durum hakkında Türk tarafını bilgilendirdiği belirtildi.
 
Poroşenko'nun Türk tarafıyla görüşmelerinde, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ekonomik ve enerji ilişkilerini geliştirmeyi de ele aldığı belirtilen açıklamaya göre, temaslarda Ukrayna, Türkiye ve Katar arasında yapılabileceği üçlü işbirliği ihtimallerinin de gündeme geldiği kaydedildi.
 
(Sputnik)

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