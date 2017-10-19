Ukrayna'da araç kalabalığa daldı! 5 ölü, 6 yaralı
Ukrayna'nın Harkov kentinde bir aracın kalabalığa daldığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
- İHA
Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir aracın kalabalığa dalması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi'nde saat 20.45'te meydana gelen olayda 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis birimlerinden yapılan açıklamada, araç sürücünün tutuklandığı aktarıldı.
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