Ukrayna'da bir albay daha düzenlenen suikastle öldürüldü

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, SBU´da görevli Albay Yuriy Voznıy´ın, Donetsk iline bağlı Konstantinovka ilçesinde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yuriy Voznıy, vatan savunması sırasında yaşamını yitiren 23´üncü SBU çalışanı oldu" denildi.

Ukrainskaya Pravda gazetesi ise, patlama sırasında otomobilde bulunan üç istihbarat görevlisinin de yaralandığını yazdı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Özel Kuvvet Biriminin başındaki isim olan Albay Maksim Şapoval, Kiev´de önceki gün otomobiline yerleştirilen patlayıcınının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.Ukrayna'da bir albay daha suikastte öldürüldü.

Rusya yanlısı milislerle ordu güçleri arasında çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın doğusunda, istihbarat görevlisi bir albay uğradığı suikastte hayatını kaybetti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, SBU´da görevli Albay Yuriy Voznıy´ın, Donetsk iline bağlı Konstantinovka ilçesinde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yuriy Voznıy, vatan savunması sırasında yaşamını yitiren 23´üncü SBU çalışanı oldu" denildi.

Ukrainskaya Pravda gazetesi ise, patlama sırasında otomobilde bulunan üç istihbarat görevlisinin de yaralandığını yazdı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Özel Kuvvet Biriminin başındaki isim olan Albay Maksim Şapoval, Kiev´de önceki gün otomobiline yerleştirilen patlayıcınının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.