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Ukrayna'da esir takası bugün gerçekleşecek

Ukrayna'da AB yanlısı hükümet ile ayrılıkçılar arasında bugün esir takası gerçekleştirileceği açıklandı

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Kiev hükümeti temsilcisi Viktor Medvedçuk ile Donetsk bölgesindeki ayrılıkçı lider Aleksander Zaharçenko Ukrayna'nın 306, ayrılıkçıların ise 74 esiri serbest bırakacağını açıkladı.
 
2015 yılında imzalanan Minsk Anlaşması'nda esir değişimi öngörülmüştü. Ancak bugüne kadar geniş kapsamlı esir değişimi yapılmamıştı. Sadece bazı ağır yaralı askerler veya milisler iade edilmişti.
 
Ukrayna, Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kasım ayının ortasında geniş kapsamlı esir takası konusunda uzlaşmaya varmıştı. Bugün yapılacak esir takası bu uzlaşmanın bir sonucu olacak.
 
Ukrayna'nın doğusunda hükümete bağlı birlikler ile Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasında 2014 yılından beri yaşanan çatışmalarda 10 bin 300'den fazla kişi hayatını haybetti. 
 
Taraflar arasında Noel ve yeni yıl nedeniyle ateşkes ilan edilmişti. Ancak önceki gece iki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. (HaberTürk)

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