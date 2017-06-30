Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ukrayna'da patlama sonucu üniversite binasında hasar oluştu

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde yaşanan patlama sonucu üniversite binasında hasar oluştu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde yaşanan patlama sonucu üniversite binasında hasar oluştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kent merkezinde Şevçenko Bulvarı'nda kurulan bomba düzeneği infilak etti.

Bulvardaki Ticaret Üniversitesi binasında hasara yol açan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Hafta içinde başkent Kiev'in merkezinde bir otomobilde yaşanan patlama sonucu Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı bir istihbarat mensubu hayatını kaybetmiş, olay terör saldırısı olarak nitelendirilmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, Kiev'deki patlamanın ertesi günü Donetsk'e bağlı Konstantinovka kentinde aracına bomba yerleştirilen bir Ukraynalı istihbarat görevlisinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Genç kadın kırdığı bilekliğin fiyatını duyunca bayıldı

Genç kadın kırdığı bilekliğin fiyatını duyunca bayıldı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA