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Ukrayna’da Rus kanalına yasak

Ukrayna, ülkenin toprak bütünlüğü aleyhine yayın yaptığı gerekçesiyle Rus televizyon kanalı Dozhd'un (Yağmur) yayınını durdurdu.

  • AA
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Ukrayna Ulusal Televizyon ve Radyo Yayınları Konseyi Başkanı Yuri Artemenko yaptığı açıklamada, Rus televizyon kanalı Dozhd’un yayınlarına son verildiğini duyurdu.

Artemenko, “Birincisi, ticari reklamlarında yasaları ihlal ediyorlar. İkincisi, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik ihlal edici yayınlar tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

Böylece Ukrayna’da 2014’ten bu yana 77 Rus televizyon kanalının yayınına son verilmiş oldu.

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