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Ukrayna'da Rus sanatçılara turne yasağı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinde ulusal güvenliği tehdit eden Rus sanatçıların turne düzenlemelerini yasaklayan yasayı onayladı.

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Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Poroşenko'nun imzaladığı "Ukrayna’da turne faaliyetleriyle ilgili yasa değişikliği"nin Rusya vatandaşı sanatçıların katılımıyla ilgili etkinlikler ve organizasyonları kapsadığı bildirildi.

Yasanın ulusal güvenlikle ilgili olduğu belirtilen açıklamada, düzenlemenin kültür ve enformasyon alanlarının Ukrayna karşıtlığı eylemlerden korunmasını amaçladığı vurgulandı.

Ukrayna ulusal güvenliğini tehdit eden Rus sanatçıların Ukrayna'da turne düzenleyemeyeceği belirtilen açıklamada, yasa değişikliği gereği bundan sonra Rus vatandaşı sanatçıların bulunduğu organizasyon ve etkinliklerin mutlaka en az bir ay önceden Ukrayna istihbaratının onayını alması gerekeceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, turnelerde Rusya ve yönetiminin ayrılıkçı, komünist, nasyonalist totaliter rejimlerin propagandaları ile sembollerinin yasaklandığı ifade edildi.

Geçen ay Ukrayna Parlamentosu söz konusu tasarıyı genel kurulda kabul etmişti.

 

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