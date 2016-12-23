Ukrayna’daki FETÖ okullarýna inceleme

Ukrayna’da Fetullahçý Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okullarýn Ukrayna istihbaratý tarafýndan incelemeye alýndýðý bildirildi.

Ukrayna Eðitim ve Bilim Bakan Yardýmcýsý Roman Greba, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, bakanlýðýn terör tehdidi gibi güvenlik konularýnda yetkili olmadýðýný belirtti. Bu konularda Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) yetkili olduðunu kaydeden Greba, bakanlýðýn terör tehdidi bilgisine sahip olmasý halinde bu konuyu hemen SBU’ya bildireceðini ifade etti.

FETÖ’nün Ukrayna’daki okullarý ile ilgili ellerinde net bir bilgi olmadýðýný ifade eden Greba, “Ukrayna Güvenlik Servisi konuyu inceliyor. Eðer net bir yargý sürecini gerektirecek bir durum olursa, eðer bir sonuç alýrsak elbette Ukrayna Eðitim Bakanlýðý bu okulun iznini iptal edecektir.” ifadelerini kullandý.

Ülkede okullarýn bölgesel yönetimin kontrolü altýnda olduðunu anlatan Greba, bakanlýk bünyesindeki müfettiþlerinin ise sadece müfredat ve eðitim ile ilgili teknik konularý incelediðini aktardý. Bu müfettiþlerin terör tehdidi gibi konularý inceleme hakkýnýn bulunmadýðýna dikkat çeken Greba, bu yüzden bu konudaki soruþturmanýn Ukrayna istihbaratýnýn yetkisi altýnda olduðunu vurguladý.

Konuyla ilgili Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliði ile de iletiþim halinde olduklarýný kaydeden Greba, iki ülkenin eðitim alanýndaki iliþkilerini geliþtirmek için çalýþtýðýný bildirdi.

FETÖ baðlantýlý Uluslararasý Meridyen Okulu, 2001’den bu yana Ukrayna’da faaliyet gösteriyor. Baþkent Kiev’de iki ayrý binasý bulunan okullarýn bir de anaokulu ve Odessa þehrinde þubesi bulunuyor.

2013'ten bu yana Kiev'de faaliyet yürüten "Iþýk (Syaivo) Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi", FETÖ yapýlanmasýnýn Ukrayna’daki diðer bir ayaðýný oluþturuyor. Söz konusu kuruluþ Meridyen Okulu ile ortak etkinlikler düzenliyor.