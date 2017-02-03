Ukrayna’dan elini çek

Kiev yönetimine bağlı ordu birlikleriyle Ukrayna’nın doğusundaki Rus ayrılıkçıları arasında 2014 yılında başlayan savaş tekrar alevlendi. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in telefon görüşmesinin ardından, çatışmalar bu sefer 29 Ocak’ta Rus yanlılarının bağımsızlık ilan ettiği Donetsk’in yakınında yer alan Ukrayna kontrolündeki Avdeevka’da yoğunlaştı. Her iki tarafın da ilk ateş konusunda birbirini suçladığı çatışmalar bugüne kadar sürdü. BM Güvenlik Konseyi’nde bölgedeki gelişmelerin ele alındığı oturumda ABD’nin yeni BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya’yı Ukrayna’nın doğusundaki ‘saldırgan eylemleri’ sebebiyle güçlü bir şekilde kınadı.

HER ŞEY PARA İÇİN

Aynı oturumda Ukrayna ile Rusya’nın BM temsilcileri arasında da gerginlik yaşandı. Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Vlodymyr Yelchenko Moskova’yı Avdeevka’daki elektrik arızalarının onarılmasını engellemekle suçlarken, Rusya’nın BM yetkilisi Vitali Churkin ise Kiev’i dünyanın dikkatini çekmek ve Trump’ın desteğini almak için şiddeti tırmandırmakla itham etti. Çatışmalar hakkında konuşan Putin, Ukrayna’nın paraya ihtiyacı olduğunu ve AB’den finansal destek alabilmek için kendilerini ‘mağdur’ göstermek istediklerini söyledi.

DONMA TEHLİKESİ

Ukrayna’nın iddiasına göre Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı birlikler, 29 Ocak’ta Avdeevka’ya grad füzeli saldırı başlattı. İlk ateşin Kiev hükümeti için gönüllü savaşan milislerden geldiğini belirten Donetsk Halk Ordusu (DHO) yetkilileri ise bilançoyu 5 ölü, 9 yaralı olarak açıkladı. Özellikle altyapı mekanizmalarının hedef alınması Avdeevka’da Ukraynalı sivillerin su ve elektriklerinin kesilmesine neden oldu. Isınma sorunu ve açlıkla mücadele veren siviller, -18 derecede elektriksiz kaldı. Kiev yönetimi, Rusya yanlılarının yoğun saldırılarının ardından 10 bin sivili Avdeevka’dan tahliye etme kararı alırken, Alman BİLD dergisine konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Ivanna Klympush saldırılardan ötürü Moskova’yı suçladı ve “-20 derecede yaşam mücadelesi veren sivilleri korumaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.