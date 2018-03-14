Ukrayna Spor ve Gençlik Bakanı Zhdanov, Ukraynalı sporcuların Rusya’da müsabakalara katılmayacağını açıkladı
Ukrayna Spor ve Gençlik Bakanı İgor Zhdanov, Ukraynalı sporcuların Rusya’daki spor müsabakalarının hiçbirine katılmayacağını bildirdi.
- AA
Zhdanov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre önce geçici işgal altındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Ukrayna devletinin egemenliğinin sağlanmasına yönelik kabul edilen yasa gereği Ukraynalı sporcuların turnuvalara katılması ile ilgili karar çıkarıldığını belirtti.
Rusya’daki müsabakaları Ukraynalı sporcular için tehlikeli olarak nitelendiren Zhdanov, “Ukraynalı sporcular Rusya Federasyonu topraklarında gerçekleştirilen müsabakaların hiçbirine katılmayacaktır.” ifadelerini kullandı.
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