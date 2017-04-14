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Ukrayna'dan yabancılara: Gördüğünüz anda kaçın

Ukrayna polisi, Eurovision şarkı yarışmasıyla ilgili yabancı konuklar için yayınladığı tavsiye notunda, Kiev sokaklarında tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında kaçmalarını istedi.

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Ukrayna polisi, Eurovision-2017 şarkı yarışmasının yabancı konuklarına, Kiev sokaklarında tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini anlattı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ ANDA KAÇIN"

Ukrayna polisinin yayınladığı tavsiye notunda, yabancıların öncelikle saldırgan kalabalıklardan kaçınmaları, onlarla teması en aza indirgemesi ve provokasyonlara tepki vermemesi gerektiği belirtiliyor.

Tavsiyede şu ifadeye yer verildi: “Tehlike anında bağırmaktan ve kaçmaktan çekinmeyin”.

"POLİS GÜÇ KULLANABİLİR"

Ayrıca turistlerin hak ve sorumluluklarına yer verilen tavsiye notunda, kural ihlallerinin önlenmesi için polisin turistleri durdurup belgelerini kontrol edebileceği, arama yapabileceği ve zorunda kalırsa güç kullanabileceği kaydedildi.

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