Ukrayna'nın doğusunda AGİT gözlemcisi öldü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların hakimiyetindeki bölgede Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi bir ABD vatandaşının ölümünden büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden ABD vatandaşının ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilendi.

Açıklamada, Rusya'dan, ayrılıkçılar üzerindeki etkisini kullanarak AGİT'in konuyla ilgili kapsamlı soruşturmasını en kısa sürede ve güvenli bir şekilde tamamlayabilmesini temin etmesi istendi.

- Tillerson, Poroşenko ile görüştü

Bakanlıktan yapılan ikinci bir yazılı açıklamada ise Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın da hayatını kaybeden AGİT gözlemcisiyle ilgili konuyu gündeme getirdiği belirtildi.

Görüşmede, Poroşenko'nun Tillerson'a başsağlığı dilediği ve ikilinin Minsk Anlaşmalarının hayata geçirilebilmesi noktasında AGİT'in rolüne bir kez daha vurgu yaptıkları ifade edildi.

Ukrayna’nın doğusunda, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na ait bir aracın infilak etmesi nedeniyle araçtaki görevlilerden 1'i hayatını kaybetmiş, 2'si de yaralanmıştı.

AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Şef Yardımcısı Aleksandr Hug, düzenlediği basın toplantısında, misyona ait aracın Lugansk bölgesinde infilak ettiğini aktarmıştı. Prişib yerleşim bölgesinde misyona ait 2 zırhlı aracın göreve çıktığını belirten Hug, araçlardan birinin yola döşenmiş mayın nedeniyle infilak ettiğinin tahmin edildiğini kaydetmişti.