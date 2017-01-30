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Ukrayna'nın doğusunda çatışma: 5 ölü

Ukrayna'nın doğusundaki operasyonlarda 5 askerin öldüğü, 14 askerin yaralandığı bildirildi.

  • AA
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik düzenlediği basın toplantısında, özellikle Avdeyevka sanayi alanında çatışmaların yoğunlaştığını ve durumun ağırlaştığını kaydetti.

Motuzyanik, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağır silah, top ve tanklarla saldırmasına rağmen Ukrayna askerlerinin pozisyonunu değiştirmediğini belirtti. Can kayıplarının ağırlıklı olarak bu bölgede gerçekleştiğine dikkati çeken Motuzyanik, “Son bir günde operasyonlarda maalesef 5 Ukraynalı asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı.” dedi.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların Avdeyevka'da sivillerin yaşadığı yerlere de ateş açtığını dile getiren Motuzyanik, bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki sivilin yaralandığını, bazı konutların da hasar gördüğünü ifade etti.

Ayrıca Motuzyanik, 15 ayrılıkçının öldüğü, 24’ünün de yaralandığı bilgisini edindiklerini aktardı.

Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında, Ukrayna'nın doğusunda Noel tatili dolayısıyla 24 Aralık gece yarısından başlamak üzere ateşkes sağlanmıştı.

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