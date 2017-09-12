Ukrayna’nın doğusunda 10 bin 225 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasında çatışmaların başlamasından bu yana 10 bin 225 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 541 kişinin yaralandığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Ukrayna’da insan hakları durumuyla ilgili son raporu yayınlandı.

Donbas’ta çatışmaların başladığı 2014’ten bu yana siviller, Ukrayna askerleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar olmak üzere toplam 34 bin 766 kişinin zarar gördüğü kaydedilen raporda, çatışmalar nedeniyle 10 bin 225 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 bin 541 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölenlerin 2 bin 505'ini sivillerin oluşturduğu aktarılan raporda, 16 Mayıs-15 Ağustos döneminde ise çatışmalar kaynaklı sivil ölümlerin 26, yaralanmaların ise 135 olduğu ifade edildi.

Raporda, bu rakamlara 17 Temmuz 2014’te MH17 sayılı Malezya Havayolları’na ait uçağın düşürülmesiyle ölen 298 kişinin dahil edilmediğine işaret edildi.