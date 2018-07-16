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Ülkede dünden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına 25 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde etkisi altına alan kuvvetli yağışlar ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

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Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Katsina Koordinatörü Alhaji Rabe Rabi'u, yaptığı açıklamada, Katsina eyaletinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın sele yol açtığını belirtti.

Rabi'u, selde en az 25 kişi hayatını kaybettiğini ifade ederek, çok sayıda kişiden hala haber alınamadığını kaydetti.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 90 evin çöktüğünü bildiren Rabi'u, 200'den fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Rabi'u, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

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