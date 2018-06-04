Ülkede virüs nedeniyle 1407 kişi karantinaya alındı

Kozhikode Sağlık Kliniğinden doktor Jayasree, yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'a kadarki raporlarda 18 kişide virüsün tespit edildiğini ve 17 kişinin öldüğünü söyledi.

Ağırlıklı olarak iki ilçede tedbirlerin yoğunlaştığını belirten Jayasree, "Vakaların yoğunluklu olarak rastlandığı Kozhikode ve Malappuram ilçelerinde 1407 kişi kendi evlerinde karantinaya alındı. Bu kişilere tedavi uygulanıyor." dedi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Nipah virüsünün aşısı bulunmuyor. Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te en fazla görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.