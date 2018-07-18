Ülkedeki dört büyük etnik lider, devam eden şiddet olaylarına çözüm bulmak için ilk defa toplandı

Nijerya'da bulunan en büyük etnik gruplar Hausa, Yoruba, İgbo ve Niger Delta liderleri, ülkedeki şiddet olaylarını durdurmak amacıyla başkent Abuja'da konferans düzenledi.

Konferansa, Arewa Hausa lideri Prof. Dr. Ango Abdullahi, Ohanaeze Ndigbo İgbo lideri John Nwodu, Afenifere Yoruba lideri Prof. Dr. Banji Akintoye ve Niger Delta lideri Edwin Clark ile üst düzey yetkililer, valiler, dini liderler ve basın mensupları katıldı.

Arewa Hausa lideri Abdullahi, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki şiddet olaylarının giderek arttığını, bu olayların ne din ne de etnik kökenle ilgili olduğunu belirtti.

Daha önce çatışmaları önlemek için hükümetten yardım beklediklerinin altını çizen Abdullahi, "Bağımsızlıktan önce etnik liderler vardı ve kendi sorunlarını çözüyorlardı. Artık hükümeti karıştırmadan ülkemizde yaşananlara dur demeliyiz." dedi.

Ohanaeze Ndigbo lideri Nwodu da ülkede devam eden katliamlara çözüm bulmak için birbirilerini suçlamak yerine ortak hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Afenifere Yoruba lideri Prof. Akintoye, "Yaşananlardan kimse gurur duymuyor. Şimdiye kadar hükümet bununla alakalı gerekli önlemleri almadığı için olaylar hala devam ediyor. Hükümet başaramadıysa kendimiz çözüm bulmalıyız." diye konuştu.

Nijerya'da ocak ayından bu yana yaşanan şiddet olaylarında binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkede süregelen şiddet olayları yüzünden etnik gruplar birbirini suçluyordu.