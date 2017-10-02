Filistin Başbakanı Hamdallah: Gazze'deki durum dayanılmaz
Filistin Başbakanı Hamdallah, 'Gazze'deki durum dayanılmaz. Bölünmüşlüğün devam etmesi de tahammül edilemez. Herkes sorumluluklarını yerine getirmeli' dedi.
- AA
Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki tüm yetkilerini teslim almaya başladığını bildirdi.
Hamas'ın Gazze'deki İdari Komite'yi feshetme kararının, üzerine inşa edecekleri önemli bir adım olduğunu dile getiren Hamdallah, hükümetin Gazze'deki önceliğinin halkın sıkıntılarını azaltmak olduğunu vurguladı.
Hükümetin sahada değişiklik yapmak için adımlar atarak bir dizi uygulamalarda bulunacağını kaydeden Hamdallah, "Gazze'deki durum dayanılmaz. Bölünmüşlüğün devam etmesi de tahammül edilemez. Herkes sorumluluklarını yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.
Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki yetkilerini teslim almasının, her yönüyle bölünmüşlüğü sonlandırması gerektiğini ifade eden Hamdallah, "Şu andan itibaren, özgürlüklerin korunması, vatandaşların gelişmesinin garanti altına alınması ve Gazze'yi yeniden imar çalışmaları konusunda herkes birleşti." ifadesini kullandı.
Hamdallah, başta memurlar konusu olmak üzere sorunlu tüm konuların çözüme kavuşturulacağını sözlerine ekledi.
Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya gelecek.
Bakanlar Kurulunun da yarın Gazze'de toplanması bekleniyor.
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