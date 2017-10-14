Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Dahlan'a soruşturma

Birleşik Arap Emirlikleri'nin karanlık prensi Muhammed Dahlan'a Seyful İslam Kaddafi ile ilişkileri nedeniyle 2012 yılının sonlarında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Middle East Eye haber sitesinin yayınladığı belgelere göre Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Libya'da eski lider Kaddafi'nin devrilmesi öncesi yaşanan şiddet olaylarında alakası olduğu şüphesiyle Dahlan'a soruşturma açarak Mahmud Abbas'tan konunun araştırılmasını istemiş.

Filistin Fetih Hareketi'nin sürgündeki adamlarından olan ve "Ortadoğu'nun ahtapotu" olarak da bilinen Dahlan'ın Libya'daki şiddet olaylarında Seyful İslam Kaddafi ile ilişkili olduğu ve fonladığı iddia edilmişti.