Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer: Gazze'deki insanların durumu son derece trajik

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'deki insani durumun gittikçe kötüleştiğini ve buna sessiz kalınamayacağını belirtti.

Maurer, Kudüs'teki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de birkaç aydır yaşanan elektrik krizi, su temini ve sağlık hizmetlerini de etkiledi. Kriz, Gazze'deki insani durumun gittikçe kötüleşmesine neden oldu. Herkes bu krizin sebebini biliyor." dedi.

ICRC Başkanı Maurer, "Gazze'de yaşananlar suçtur. Orada insanlar ölüyor. Bu durum karşısında suskun kalınamaz. Düşünün, elektrik günde 4 saat, hatta daha az çalışıyor. Gazze'deki insanların durumu son derece trajik." diye konuştu.

Kızılhaç Komitesinin elinden geldiğince Gazze'deki durumdan zarar görenlere yardım etmeye çalıştığını kaydeden Maurer, Filistinli tüm siyasi kesimleri bölgede yaşanan felaketi sona erdirmek için çalışmaya çağırdı.

Maurer, "Batı Şeria ve Gazze ziyaretlerimde insanların umudunu kaybetmesi karşısında şaşkınlık yaşadım. Gazze'deki insanlar, zor insani şartlar nedeniyle, Batı Şeria'dakiler de yerleşim birimleri nedeniyle umudunu yitirmiş." dedi.

Peter Maurer, İsrail'in yerleşim birimi faaliyetlerinin, uluslararası kanunlara ve meşru kararlara aykırı olduğunu ayrıca siyasi çözümün geleceği için tehlike teşkil ettiğini belirtti.

ICRC Başkanı Maurer, 5 Eylül'de başladığı tur süresince Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'ü ziyaret etmiş, bu kapsamda Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.