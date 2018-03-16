Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children: Suriye'de ölümler yüzde 50 arttı

Tüm dünya çocuklarına sahip çıkmayı misyon edinen uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, ölümlerin yüzde 50 arttığını belirterek, Suriye'de yaşananlara kayıtsız kalınmaması çağrısında bulundu.

Save the Children'den yapılan açıklamaya göre, krizinin 7. yılında Suriye'de her gün ortalama 37 kişi hayatını kaybediyor ve iki günde bir hastaneler bombalanıyor.

İdlib ve Guta'da kurulan çatışmasızlık bölgeleri de dahil olmak üzere Suriye'de yaşanan ölüm vakalarında meydana gelen yüzde 50'lik artışın uluslararası kamuoyunu harekete geçirmesi gerektiğini belirten kuruluş, Doğu Guta'da barınaklarda yaşamaya mahkum edilerek bombalara hedef olan, tedavi edilebilir yaralar, önlenebilir hastalıklar ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar için kamuoyuna çağrı yaptı.

"Saat başı 250 çocuk göç etmek zorunda"

Kuruluş, "Suriye'nin tehlike bölgelerinden haykırışlar" raporunda, Doğu Guta'daki insani yardım görevlileri, çocuklar, aileler, öğretmenler ve gençlerden edindiği bilgiler doğrultusunda bölgede durumun kötüye gittiğini belirtti.

Save The Children Türkiye Dış İlişkiler Direktörü Oben Çoban, Suriye'den saat başı 250 çocuğun göç etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2017'nin son çeyreği Suriye krizinin geçtiğimiz beş yılı içerisinde en çok sayıda insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı dönem oldu. Üç ay zarfında bir milyonu aşkın insan evsiz kaldı. Sivil ölümleri yüzde 45 arttı. 2018'in ilk iki ayında bombalamalar sebebiyle 60 okul yıkıldı veya zarar gördü. Her iki günde bir sağlık tesisleri vuruluyor. Yetersiz beslenen çocuk sayısında rekor seviyelere ulaşıldı. Durum öyle vahim bir hal aldı ki doktorlar bandajları ve iğneleri tekrar tekrar kullanmak zorunda kalıyor."

Durumun daha da kötü bir hal almasını engellemek üzere dünya hükümetlerine çağrıda bulunan Çoban, taraflara İdlib ve Guta'da tırmanmakta olan gerilime son verilmesi noktasında baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Çoban, Suriye'de insani yardım konvoylarının, insani hizmetlerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaştırılması, hasta ve yaralı insanların tıbbi tahliyelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli girişimlerin yapılmasının önemine değinerek, "Okullara ve hastanelere düzenlenen saldırılarda çocuk haklarını ihlal edenlere ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini soruşturacak ve sorumluları ortaya çıkaracak bağımsız soruşturmaların başlatılması elzemdir." ifadelerini kullandı.