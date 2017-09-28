Uluslararası STK'lardan BM'ye Arakan çağrısı

Uluslararası sivil toplum örgütleri, Myanmar ordusunun Arakan'da insanlığa karşı suç işlediğini belirterek, Birleşmiş Milletlerden (BM) acil harekete geçmesini istedi.

BM Güvenlik Konseyinde gerçekleşecek Arakan toplantısından önce, aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum örgütlerinin yer aldığı 86 kuruluş bildiri yayımlayarak BM'ye çağrı yaptı.

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Rohingyaların insan haklarının ihlal edildiği ve insani felakete maruz kaldıkları vurgulanan bildiride, "Yeni deliller geldikçe Myanmar güvenlik güçlerinin işlediği katliamların insanlığa karşı suç olduğu açıkça görülüyor. BM ve üye ülkeler acil eyleme geçmeli." ifadeleri kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyinden Myanmar Ordusuna silah ambargosu, söz konusu suçların failleri ve sorumlularına yönelik de yaptırım uygulanması istenen bildiride, "Tüm BM üyeleri, Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak için ikili, çok taraflı ya da bölgesel eylemleri de değerlendirmeli. Öncelikle tüm ülkelerden Myanmar ile tüm askeri yardım ve iş birliğini durdurmalarını istiyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

"Kınamalar katliamları durdurmuyor"

Bildiride, "Myanmar'da katliam sürerken" BM görevlileri ve diplomatların sadece toplanıp konuşma yapmakla yetinmeleri durumunda, bu ülkedeki tüm etnik temizlik ve insanlığa karşı suçları durdurmak için gerekli adımları atmamanın sorumluluğunu da üstlenecekleri vurgulandı.

"Kitlesel yıkımlar, göç ettirmeler ve katliamlar karşısında eylemsizlik bir seçenek olmamalı." uyarısı yapılan bildiride, BM ve dünya liderlerinin güçlü kınama beyanlarının bu katliamları şu ana kadar durduramadığı kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi, Arakan'daki durumu görüşmek üzere bugün toplanacak.

BM, 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 500 bini geçtiğini duyurmuştu.