Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Umman ve Bahreyn ortak askeri tatbikat yaptı

Umman ve Bahreyn arasında 'Arap Kaplanı 4' askeri tatbikatı yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Umman'ın başkenti Muskat'ta iki ülkenin ordu güçleri arasında "Arap Kaplanı 4" tatbikatı gerçekleştirildi.

Bahreyn ve Umman ordusundan bazı birlikler ile hava kuvvetlerinin katılımıyla yapılan tatbikatın, orduların performansını arttırma, savaş becerilerini yükseltme amacı taşıdığı kaydedildi.

Tatbikat içeriği hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MİT Suriye´de eli kanlı teröristi böyle paketledi

MİT Suriye´de eli kanlı teröristi böyle paketledi

Demet Akalın Okan Kurt'tan boşandı sessizliğini bozdu!

Demet Akalın Okan Kurt'tan boşandı sessizliğini bozdu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA