Umman ve Bahreyn ortak askeri tatbikat yaptı

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Umman'ın başkenti Muskat'ta iki ülkenin ordu güçleri arasında "Arap Kaplanı 4" tatbikatı gerçekleştirildi.

Bahreyn ve Umman ordusundan bazı birlikler ile hava kuvvetlerinin katılımıyla yapılan tatbikatın, orduların performansını arttırma, savaş becerilerini yükseltme amacı taşıdığı kaydedildi.

Tatbikat içeriği hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.