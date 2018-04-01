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Umman'da askeri hava aracı düştü

Umman'da bir askeri hava aracının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

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Umman resmi ajansı ONA, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri hava aracının rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü bildirdi.

Haberde pilotun hayatını kaybettiği aktarılırken, hava aracının türü ile kazanın nedeni, yeri ve zamanına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Umman'da geçen aralık ayında da bir askeri helikopter, eğitim uçuşu esnasında düşmüştü.

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