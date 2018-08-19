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UNFPA Yemen hükümetinden özür diledi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Husi yönetimindeki şahısları 'hükümet yetkilileri' şeklinde tanımlamasından dolayı Yemen hükümetinden özür diledi.

  • AA
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Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre UNFPA, geçen ay yayınladığı bir bildiride, "Husi hükümetindeki kişileri" "hükümet yetkilileri" olarak tanımlamasından dolayı özür diledi.

Haberde, fon merkezinden Yemen'deki UNFPA daimi komiserliğine, bu hatadan dolayı bir özür mektubu ulaştığı kaydedildi ve söz konusu yanlış ifadenin, internet sayfasında da düzeltildiği vurgulandı. Ayrıca böyle bir yanlışın tekrar edilmeyeceği konusunda taahhüt verildiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler'in Yemen delegasyonu, 9 Ağustos'ta UNFPA'ya yolladığı bir protesto yazısında, kurumdan, bundan dolayı özür dilemesini ve yanlışın düzeltilmesini talep etmişti.

Yazıda söz konusu durumun, hukuk ve uluslararası anlaşmalara ve Birleşmiş Milletler sözleşmesine aykırı olduğu hatırlatılmıştı.

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