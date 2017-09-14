UNICEF: Arakan'dan kaçanların sayısı 400 bine yaklaştı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 400 bine yaklaştığını, bunların 220 binini çocukların oluşturduğunu söyledi.
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